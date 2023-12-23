Eski Mardin Yolu’nda bulunan Çarıklı Köprüsü tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eski Mardin Yolu'nu yeni Mardin Yolu'na bağlayan 71 metre uzunluğundaki köprüyü tamamlayarak hizmete açtı.DİYARBAKIR (İGFA) - Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sur İlçesinde bulunan Kırklar Dağı, On Gözlü Köprü ve Keçi Burcu gibi kentin tarihi mekânlarıyla bağlantısı olan Eski Mardin Yolu’nda çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Bağıvar Köprüsü'nden yeni Mardin Yolu'na kadar 4,5 kilometrelik yolun 3,3 kilometrelik bölümünde 300 fore kazık ve 500 metre istinat duvarıyla yolu genişletti. 3,3 kilometre asfalt seren ekipler, kalan kısımda devam eden kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolun tamamını asfaltlayacak.

Hem turistik bölgelere ulaşım hem de köy yollarının bağlantısı açısından büyük önem taşıyan yol güzergahında bulunan 71 metre uzunluğundaki köprü tamamlanarak sıcak asfalt serildi.

Yaya ve sürücü güvenliği için ise kaldırım ve yol arasına 550 metre oto korkuluğu, 800 metre yaya korkuluğu takıldı. Köprüye 10 aydınlatma direğinin montajı yapıldı.

Çiftçi çalışmaları denetledi

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Eski Mardin Yolu’nda yürütülen çalışmaları inceledi.

Çalışmalarla ilgili birim amirlerinden bilgi alan Çiftçi, şunları ifade etti:

“Eski Mardin Yolu eski ihtişamına kavuşuyor. Büyükşehir Belediyemizce Çarıklı’da yapımı tamamlanan 71metre uzunluğundaki köprü, sıcak asfalt yol ve kaldırımlar vatandaşlarımızın hizmetinde,hayırlı olsun. Her gün daha güzel bir Diyarbakır için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz.”