Eski eşini silahla yaraladı

Düzce'de bir kadın tartıştığı adamı yanında bulunan silahla yaraladı.Sefer DEMİR - Haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Düzce merkez'de E.B. eski eşi S.U. ile tartışmaya başladı. Tarışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silah ile eski eşine eteş edip yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve 112 Acil sağlık ekibi sevkedildi.

Yaralanan S.U. ambulansla Düzce Üniversitesi Atatürk Devlet hastanesine kaldırıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, durumu yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı.