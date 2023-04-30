Esenler'e 'Milli Teknoloji' hamlesi

Milli Teknoloji Hamlesi’nin öncülerinden Özdemir Bayraktar’ın ismiyle yaşayacak Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi’nin temeli atıldı. Türkiye’nin en büyük bilim merkezi olacak Esenler Bilim Merkezi’nin protokolü imzalandı.İSTANBUL (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknopark Esenler'de onlarca teknolojinin geliştirilip hayata geçirileceğini belirterek, "Bu teknoloji geliştirme bölgesi sayesinde 10 binin üzerinde doğrudan ve dolaylı istihdamın bu bölgede oluşabileceğini öngörüyoruz. Esenler, Türkiye'nin gerçek manada ilk akıllı şehri olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Esenler’de kurulan 'Türkiye'nin ilk Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, merhum Özdemir Bayraktar'ın ismiyle yaşayacak olan 'Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi'nin temeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla atıldı. 30 bin metrekarelik alana sahip yerleşke, Türkiye'nin teknoloji alanındaki en iyilerinden olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Esenler Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek Esenler Bilim Merkezi'nin de protokolü imzalandı. Temeli atılan yerleşkenin inşaatı başladı.

Bakan Varank, Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi Temel Atma ve Esenler Bilim Merkezi Protokol İmza Töreni’ne katıldı. TEKNOFEST’te 2023 yılında 330 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaşıldığını belirtti.