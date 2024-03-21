Esence, Söğütpınar, Eğerce İmar Planları Mudanya Meclisi’ne geliyor

Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Esence, Söğütpınar, Eğerce Revizyon Uygulama İmar Planı askı sürecinin tamamlanmasının ardından Mudanya Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı Toplantısı’nda görüşülecek.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile proje müellifi firma tarafından ve 228 hektar alanı kapsayan 1/1000 ölçekli Esence, Söğütpınar, Eğerce Revizyon Uygulama İmar Planı bir aylık askı sürecinin ardından Mudanya Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda görüşülecek. Parsellere ilişkin yaklaşık 400 adet itirazın geldiği planlar İmar Komisyonu’na havale edilerek karara bağlanacak. Plansız ve sağlıksız şehirleşme uygulamalarının yerine modern, günümüz koşullarına ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek bir plan hazırlandığının altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “19 Mart 2024 tarihi itibariyle askı süreci sona eren planlar, yeniden mecliste görüşülecek ve yapılan yaklaşık 400 itiraz karara bağlanacak.

Mudanya’nın kimliğine ve tarihine özgü, turizm öncelikli bir kent planlaması ortaya çıkacak. Mudanya geleceğe sağlıklı ve çağdaş bir yapılaşmayla taşınacak” dedi. Yapılan çalışmayla plan ve kadastro arasında yaşanan teknik sıkıntıların giderildiğini, düzenli kentleşmenin sağlanacağını ve yasal sınırlar çerçevesinde güvenli konut alanları oluşturulacağını söyleyen Türkyılmaz, “Önemli bir plan çalışmasını daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen teknik personelimize teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.