Esenboğa'dan 9 ayda 9 milyon kişi havalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havacılık alanındaki yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "Havacılık sektöründe altın bir devri yaşıyoruz. Yeni başarılara, yeni projelere imza atmaya da devam edeceğiz" dedi. İlk 9 ayda Esenboğa Havalimanı'ndan 70 bin uçuş trafiğinin gerçekleşirken, havayolu ile seyahat eden 165 milyon yolcudan 9 milyonu Esenboğa'dan uçtu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanında bir dizi incelemelerde bulundu.

İlk olarak havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımlar hakkında proje yetkililerinden bilgi alan Uraloğlu, ardından inşa edilen yeni pisti inceledi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "Esenboğa Havalimanının; Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi Türkiyenin son 21 yıldaki büyüme göstergelerinin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirterek, Bilindiği üzere önceki yıllarda mevcut havalimanını yenileyerek çağın ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekilde yılda 20 milyon yolcuyu ağırlayacak kapasiteye yükseltmiştik. Ancak Ankaraya hava ulaşımı hususunda öylesine büyük bir talep var ki bu kapasite dahi Esenboğa Havalimanı için yetersiz kalıyor. Bu gerçeği istatistikler de gösteriyor. Bu nedenle Esenboğa Havalimanını yenilikçi, vizyoner bir bakış açısıyla geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

İLK 9 AYDA ESENBOĞA HAVALİMANINDA YAKLAŞIK 70 BİN UÇUŞ TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

2020 yılının pandemi nedeniyle ulaşım sektörü açısından faaliyetlerin durduğu bir yıl olduğunu hatırlatan Uraloğlu, "2021 yılında Esenboğa Havalimanında iç ve dış hatlar toplamında yaklaşık 67 bin uçuş trafiği gerçekleşti ve 7 milyonun üstünde yolcu ağırlandı. 2022de ağırlanan yolcu sayısı yaklaşık 8 milyon 700 bin yolcuya yükseldi. Bu yıl ise bu sayıların çok daha üzerine çıkılacağını görüyoruz. Daha 2023 yılı tamamlanmadan ilk 9 ayda Esenboğa Havalimanında yaklaşık 70 bin uçuş trafiği gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 45 bin civarındaydı. Yine geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 6 milyon 420 bin olan yolcu sayısı ise bu yıl yaklaşık 9 milyona yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40a yakın bir artış var ve önümüzdeki yıllarda bu sayının artarak devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

DEVLETİMİZİN KASASINA 560 MİLYON AVRO GİRECEK

2022 yılı aralık ayında Esenboğa Havalimanı'nın ilave yatırım ve 25 yıllık işletmesini kapsayan kamu özel iş birliği ihalesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, "Devlet kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 298 milyon Euro yatırım gerçekleştireceğiz. İki etaplı olarak gerçekleştirilecek proje kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanımız 3üncü pistine kavuşacak. İlk etap kapsamında değerlendirilecek 3üncü pist yapımının yanı sıra, ARFF istasyonu, özel maksatlı araç giriş binası, ASKİ Ulupınar Deresinin ıslahı, teknik blok ve kule, ısı merkezi ve su deposu, uçuş kontrol hangarı, uçak atık su artıma tesisi ve kargo genişleme alanları çalışmaları gerçekleştirilecek. İkinci etap kapsamında ise en az 40 bin metrekarelik terminal binası genişletilmesi, genel havacılık apronu ve taksi yolu çalışmaları yapılacak. Ayrıca 25 yıllık işletme süresi boyunca devletimizin kasasına, KDV dahil 560 milyon avro girecek. Ve 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25ine denk gelen KDV dahil 140 milyon avro; 27 Mayısda tahsil edilmişti. Projemiz kapsamında şu anda; 3üncü pist kısmında kazı ve dolgu imalatlarına devam ediyoruz" dedi.

İLK 9 AYDA HAVA YOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 165 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'nin coğrafi üstünlüğe sahip olduğunu söyleyen Uraloğlu, Bu gerçeklerden hareketle Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle yola koyulduk. Türk sivil havacılığını, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkesi haline getirmeyi başardık. 2003 yılında 60 olan dış hat uçuş nokta sayımız bugün 343 noktaya ulaştı. Havalimanlarımızın yolcu kapasitesini 55 milyondan 335 milyona çıkardık ve 2003 yılında 34 milyon olan yolcu sayısı 200 milyonun üstüne yükseldi. Bu yıl sadece ilk dokuz ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 165 milyonu geçti. Yani bu yılın ilk 9 ayında 2003 yılındaki toplam yolcu sayısını neredeyse 5'e katladık" dedi.