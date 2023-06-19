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ESÇEVDER'den zehirli atık uyarısı!

GÜNDEM 19.06.2023, 18:09
ESÇEVDER'den zehirli atık uyarısı!

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER), Koza Altın İşletmeleri'nin Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaşam alanlarının dibine siyanürlü 3. atık depolama tesisi yapılması için harekete geçmesine tepki gösterdi.ESKİŞEHİR (İGFA) -Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ( ESÇEVDER ) üyeleri, Eskişehir/Sivrihisar/Kaymaz Mahallesine yapılması planlanan baraj ile ilgili açıklamada bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında dernek olarak 2 sene öne 426 imza ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuru yapıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Koza Altın İşletmeleri A. Ş. nin  Eskişehir/Sivrihisar/Kaymaz mahallesinde Maden Atık Depolama Tesisi projesi için  başvurmuş olup, şirketin ÇED raporu onaylanırsa Kaymaz’a  600 metre mesafede  40 metre derinliğinde 5 milyon 500 bin metreküp kapasiteli Siyanürlü  Zehirli  Atık Barajı inşa edilecektir. Planlanan kapasite artışı  2 milyon 872 bin 356 ton olmasına karşın bu miktarın 172 bin 356 tonu Kaymaz'dan geriye kalan 2 bin 700 ton altınla karışık toprak olarak Çanakkale’deki Serciler ve Terziler yakınlarındaki başka bir altın madeninden 517 km'den Kaymaz’a taşınacaktır. Durum böyle olursa her gün 149 kamyon Çanakkale – Kaymaz arasında mekik dokuyacaktı.

Şirketin hazırladığı ÇED raporuna göre 5 milyon 500 bin metreküp yapılacak 3. zehir atık barajı 10 yılda dolacaktır. Durum böyle olunca   Dördüncü ve beşinci zehirli atık barajı yapılması kaçınılmazdır. Bunun neticesinde 1 milyon kişi ve Kaymaz diye mahalle kalmayacaktır. Kaldı ki altın uğruna Kaymaz mahallesinin taşıttırılması  bile gündemdeyken. Ayrıca Kaymaz’daki meralar, tarım arazileri yani tarım ve hayvancılık yok olacaktır.

18.10.2016 ve  07.05.2011'de Kütahya Eti Gümüş Tesisleri'ndeki Siyanür Atık havuzunun çökmesi 19 Kasım 2021de Giresun/Şebinkarahisar/Yeşilkardeş Mahallesi'nde kurşun, çinko, bakır madeni atık havuzu çökmesi,  23.11.2021 Erzincan'da yaşanan bir Altın madenine ait atık havuzun patlaması sonucunda mal, can ve çevre felaketleri yaşanmış olup, Kaymaz da yaşanmayacağını kim garanti edecektir.

ÇED raporuna göre tesis yılda 1 milyon ton kapasite ile çalışırsa ve ton başına 1,5 kg siyanür kullanıldığına göre yılda bin 500 ton siyanür kullanılacak demektir. Bu  bin 500 ton siyanür havamızı, suyumuzu ve toprağımızı ne hale getirecek hiç düşündünüz mü ? Eskişehir Çevre derneği olarak maden çıkartılmasına karşı olmayıp siyanürlü altın madeni ile liç ile karşıyız.

Şirket 3 kuyudan ayda 85 bin metreküp su çektiğine göre yılda  1 milyon 20 bin metreküp su çekmekte olacaktır. Zaten su fakiri olan bir tarım bölgesinde milyonlarca litre su siyanürlü altın madenciliği için zehirlenecek ve  zaten azalmakta olan yeraltı su kaynaklarımız daha da azalacak çocuklarımıza, torunlarımıza ne mirası bıkacağız. Böylece geleceğimiz ipotek altına alınmak istenmektedir. Eskişehir Çevre Dereneği ( ESÇEVDER ) olarak havamızın, toprağımızın ve suyumuzun kirletilmesine karşı olduğumuzu kamuoyna açıklamaktan gurur duyuyoruz" .

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