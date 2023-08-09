Esat Öztürk'ten başarılı öğrenciye altın

Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, YDT sınavında Türkiye derecesi yapan Mustafa Koyuncu Fen Lisesi öğrencisi Ali Eray Karaöz’ü makamında kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başarısından dolayı Ali Eray Karaöz’ü tebrik eden Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek’ e, okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kabulde başarısının sırlarından bahseden Ali Eray Karaöz, derslere önem vererek disiplinli çalışmanın ve dersi zamanında dinlemenin çok önemli olduğunu belirtti.

İlçeden başarılı öğrencilerin çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Esat Öztürk; “Ali Eray kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum. Öğrencimize emekleri geçen öğretmenlerimize, ailesine teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah öğretmenlerimizin nefesini, babaların kesesini ve öğrencilerimizin hevesini arttırsın diye dua ediyorum. Sizleri çok iyi yerlerde görmeyi arzu ediyoruz. Sizlerin başarısı ile biz mutlu oluyoruz. Gönlümüz nice nice Türkiye birincilerinin Yahyalı’dan çıkmasını istiyor. Belediye olarak Yahyalı’da eğitime her zaman destek veriyoruz. Okulların açılmadan önce ilaçlanması, temizliği, çevre düzenlemesi ve taşıma noktasında biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz eğitime desteğimize devam edeceğiz, yeter ki siz başarılı olun.” Diye konuştu.