Eş zamanlı 'huzur': 769 yakalama

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda 3'ü terör suçu olmak çeşitli suçlardan aranan 769 kişinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan yazıı açıklamaya göre, ülke genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta terör suçları olmak üzere aranan kişilerin yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla gerçekleşen eş zamanlı uygulamada toplam 32 bin 671 personelin 148 dedektör köpeği ile 6 bin 197 noktada gerçekleştirdiği kaydedildi.

Uygulamada 3'ü terör suçu olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 769 kişi yakalandığı ve 36 şüpheli gözaltına alındığı belirtilirken, kayıp olarak aranan 18 yaş üstü 10 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Uygulamada 226 kişiye idari ve 154 kişiye adli olmak üzere toplam 380 kişiye işlem yapıldı ve toplam 225 bin 661 TL idari para cezası uygulandı. 154 bin 246 araç kontrol edilirken, 15 aranan araç yakalandı. Uygulamada ayrıca, 14 tabanca, 9 av tüfeği, 224 mermi/av tüfeği kartuşu, 1 kesici/delici alet, 8 kurusıkı tabanca, 62 tabanca şarjörü ve muhtelif parça ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 432 litre kaçak içki ele geçirildi.