Erzurum’daki olaylara karışmıştı... MSB sözleşmesini feshetti!

Milli Savunma Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum Mitingi'nde yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in sözleşmesini feshetti.ANKARA (İGFA) - 7 Mayıs 2023‘te Erzurum’da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş'in gözaltına alındığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, idari tahkikat başlatılan Uzman Çavuş'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ÇAVUŞ DAHA ÖNCE DE SORUŞTURMA GEÇİRMİŞTİ...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021 yılında da “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verildiğinin altı çizildi.