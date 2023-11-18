Erzurum Uzundere doğal gaza kavuştu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Uzundere ilçesi ile birlikte şehrin tamamının doğalgaza kavuştuğunu kaydetti.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Uzundere’de düzenlenen gaz yakma töreninde yaptığı açıklamada, enerjinin önemine dikkati çekti. Sekmen, “Enerji, günümüz modern üretim yapısı içerisinde en fazla gereksinim duyulan üretim faktörlerinden biri olarak ülke ekonomileri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Enerji çeşitliliği içerisinde maliyeti ve çevreye dost bir yakıt olması bakımından doğalgaz en çok aranan enerji kaynaklarının başında gelmektedir” dedi.

“Maliyet düşüklüğü, temizliği ve sürekliliği nedeniyle ilimizde de yaygın olarak kullanılan doğalgaz kullanımında Erzurum’da 180 bini aşkın aboneye hizmet verilmektedir” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Biz göreve ilk başlarken şehrimizi baştan aşağı doğalgazla buluşturacağımızın vaadini vermiştik. Hamd olsun bugün bu sözü tutmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. Uzundere’mizle birlikte bugün 20 ilçemizin 20’sinde de doğalgaz bulunmaktadır. 300 milyon metreküp gaz hacmine sahip doğalgazı sizlerle buluşturmak için zor arazi ve mevsim şartlarına aldırmadan 1985 kilometreye sahip doğalgaz hattı oluşturduk. Ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışan Palen Doğalgaz’ın yönetici ve ekiplerini canı gönülden kutluyorum. Uzundere’mize doğalgaz hayırlı ve uğurlu olsun.”

“ERZURUM; AK YATIRIMLARLA DOĞU’NUN İNCİSİ OLDU”

“Erzurum artık eski Erzurum değil… Uzundere’de eski Uzundere değil…” diyen Başkan Mehmet Sekmen, kentteki gelişimi şöyle değerlendirdi: “Erzurum her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta Allah’ın izniyle aldı başını gidiyor. Bakınız, Avrupa’nın en büyük canlı hayvan borsasını incelemek için Avrupalı bilim insanları artık Erzurum’a geliyor. Türkiye’de bir ilke imza attık; tarım araçları filosu kurduk ve bu tarım makinalarını çiftçilerimizin istifadesine sunuyoruz… 700 gölet yaptık, sulama kanalları açtık… Yeni ulaşım ağları açtık, mevcut yolları yeniledik, modern hale getirdik… Erzurum’a milyonlarca liralık altyapı yatırımı yaptık, en ücra mezramıza bile içme suyu götürdük, kanalizasyon hattı döşedik… Erzurum’da güneş enerjisinden elektrik üretip satıyoruz… Kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Çöp depolama sahamıza santral kurduk; çöplerden havaya karışan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyoruz… Fabrikalar kurduk, 5 bin gencimize yeni iş alanları ve istihdam imkânları sunuyoruz.”

“BİZ 10 YILDA AZİZ ŞEHRİMİZDE ÇOK BÜYÜK İŞLER YAPTIK”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’da 10 yılda dev ve mega projelerin hayat bulduğunu ifade etti. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi, Miting ve Gösteri Alanı, Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi

Atıksu Arıtma Tesisi, Bilgi Evleri, Palandöken Dünya Kayak Merkezi, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, Canlı Hayvan Pazarları, Bilim Erzurum, Kültür Yolu Projesi, Metan gazından elektrik ürettiğimiz enerji tesisleri, Güneş enerji santralleri, Millet Bahçeleri, Cami onarımı ve taziye evleri, Gölet ve Sulama Tesisleri, Alt ve üstyapı çalışmaları, Yol yapım çalışmaları

Grup yolları ve bulvar yapımı, Kent merkezi ve ilçelerimizin nazım imar planları, Prestij caddelerin yapımı, Işıklandırma, Peyzaj, Tarihi evlerin restorasyonu, ESMEK’ler, Sevk, İdare, Uydu Takip ve Kontrol Merkezi, Gençlik Aktivasyon Merkezi, Kütüphaneler, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Spor tesislerinin yapımı, Yaz ve Kış Spor Okulları, Şehrin ticari hayatını canlandıran atölye ve üretim merkezleri, Doğu’nun en büyük iyilik hareketi Hayır Çarşısı, binlerce okulun bakım ve onarımı, Fidan üretim merkezleri, Asfalt, Beton Boru Üretim Tesisi, Agrega Üretim Tesisi ve Beton Yol Bariyeri Üretim Tesisleri, Mobil mezbahalar, Tarım makineleri parkı, Modern cenaze hizmetleri ve daha neler neler… Bunlar hayata geçirdiğimiz projelerimizin sadece birkaçı… 10 yılda 600’ü aşkın projeyi hayata geçirdik. Bizler kadim şehrimize yatırım üstüne yatırım yapıyoruz… Nasıl ki, Türkiye geliştikçe Erzurum gelişiyorsa; Erzurum geliştikçe de, ilçelerimiz de aynı anda gelişiyor.”