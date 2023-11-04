Erzurum istihdamına Büyükşehir katkısı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin istihdam hayatına da önemli katkılar sunduklarını kaydetti.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Yatırımcı ve müteşebbis kuruluşlarımıza sunduğumuz imkânlar nispetinde şimdiye kadar 4 bin kardeşimizin özel sektörde istihdam edilmesini sağladık. Şuana kadar 20’yi aşkın firmamızın şehrimizde küçük, orta ve büyük ölçekli üretim merkezi ve fabrika kurmasını sağladık” dedi.

“İstihdam alanında 2500’ün üzerinde hanım kardeşimizin ekonomik gelir elde etmesini de sağladık” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kentimizdeki işsizlik sorununun çözümü için özel sektör kuruluşlarımız ve müteşebbislerimize 10 yıldır her türlü kolaylığı sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz. Bizler Erzurum’a ülke genelindeki yatırımcılarımızı çekmek, kalkınmayı kollektif akılla sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İktisadi ve ticari hayatı, ekonomik ve sosyal hinterlandıyla geniş yatırım olanağına sahip olan Erzurum’un bir cazibe merkezi olması için Türkiye’nin dev markalarını üretim ve istihdam için şehrimize kazandırıyoruz.” Başkan Sekmen, “Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan şehrimiz, binlerce yıllık medeniyet birikimiyle ticaretin de merkezini teşkil etmiştir. Tarihi İpekyolu güzergâhına sahip olan Erzurum’un ticari hayatını canlandıran istihdam içerikli yeni projeler geliştirmeye ve üretim merkezi ve fabrikalar açmaya devam edeceğiz” kaydını düştü.