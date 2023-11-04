Erzurum gölet yapımında Türkiye'ye örnek

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Büyükşehir Belediyemiz kentsel dönüşüm ve diğer yatırımlarda olduğu gibi gölet yapımında da Türkiye’ye rol modeli oldu” dedi.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı MehmetSekmen, yapımı tamamlanan Aşkale-Yeniköy Tarımsal Sulama ve HİS Göleti ile birlikte yeni bir yatırımın daha tamamlandığını kaydetti. Sekmen, “Ekiplerimiz il genelinde yeni gölet yapımlarına son sürat devam ediyor. Bir yandan yenileri için çalışıyor diğer yandan da tamamlanan göletlerimizi çiftçimizin emrine sunuyoruz.

Şuan Pasinler ilçemizde de 85 bin metreküp su toplama hacmine sahip Çöğender HİS Göleti’mizin yapımı sürüyor. Tekederesi, Sığırlı, Çayırtepe, Elmalı, Zeyrek, Elmalı Arkı, Ayvalı, Çengelli, Gökçedere, Yeniköy, Toprakkale, Ünlükaya, Dereboğazı ve Serdarlı’da tarımsal sulama ve hayvan içme suyu fonksiyonlarına sahip göletlerimizi tamamladık. Yeni göletlerimiz şehrimiz ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. “Tarım ve hayvancılığın gelişimi için ne gerekiyorsa yapmaktayız” diyen Başkan Sekmen, “Şuana kadar tamamlanan 600 gölet ile birlikte ilimizdeki meraların zenginleşmesi ve hayvan popülasyonunun artmasına da katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.