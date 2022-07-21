Erzurum'dan göğe bakılacak

TÜBİTAK’ın her yaştan astronomi meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri, Diyarbakır ve Van’ın ardından bu kez Erzurum’da yapılacak.ERZURUM (İGFA) - 22-24 Temmuz’da düzenlenecek etkinlik için Konaklı Kayak Merkezi’nde aylar önce başlayan hazırlıklar tamamlandı. Kurulumu süren Türkiye’nin en büyük teleskobu Doğu Anadolu Gözlemevi’nin (DAG) de bulunduğu bölge, uzay ve astronomi tutkunlarının yeni “Göğe Bakma Durağı” olacak.

Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla TÜBİTAK’ın koordinasyonunda ilk kez Erzurum’da düzenlenecek.

Etkinlik için son hazırlıklar yapıldı.

Katılımcıların konaklayacağı çadırlar kuruldu, yemekhane ve konferans salonu gibi alanlar oluşturuldu. Alanın daha etkin bir şekilde kullanılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesinin alt yapı çalışmaları da tamamladı.

3 BİN 170 METREYE ÇIKILACAK

Katılımcılar, Türkiye’nin en büyük teleskobunun da bulunduğu 3 bin 170 metre yükseklikte kurulan DAG’ı da ziyaret etme olanağı bulacak. Konaklı Kayak Merkezi’nden 10 kilometre mesafedeki DAG teleskobunun bulunduğu Karakaya Tepesi’ne telesiyejin yanı sıra karayoluyla da ulaşım sağlanacak.



22 Temmuz’daki etkinliğin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile katkı gösteren kurumların temsilcileri ve davetlilerle birlikte yapılacak.

HUBBLE’DAN DAHA NET GÖRÜNTÜ ELDE EDİLECEK

Bakan Varank, DAG’ın konumu ve optik özellikleriyle dünyanın en önemli uzay gözlem merkezlerinden biri olacağını vurgulayarak, “Erzurum'da Avrupa kıtasına kurulmuş olacak en büyük teleskobu inşa ediyoruz. Biz kendi teleskobumuzla HUBBLE Uzay Teleskobundan daha yüksek çözünürlükte görüntü alabileceğiz” dedi.

“Göğe Bakma Durağı” mottosuyla düzenlenen gökyüzü gözlem etkinlikleri bu yıl Erzurum’un ardından 18-21 Ağustos’ta Antalya’da final yapacak.