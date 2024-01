Erzurum'da dijital toprak analizi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yeni bir tarım projesini daha hayata geçirdi.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Dijital Toprak Analiz Cihazı ile birlikte şehrin verimli arazilerinin analizini yapacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çiftçilerimize kazandırdığımız Dijital Toprak Analiz Cihazı ile üreticilerimiz, topraklarının PH, Azot, Fosfor, Potasyum durumu ve analiz sonucuna göre hangi gübreleri, ne zaman, hangi miktarda kullanacağının bilgisini kolayca elde edebilecekler. Bunun yanı sıra ekilecek ürüne göre analiz yaparak verimin artırılmasına da katkı sağlayacak. Yıllar sonra aynı arazilerin toprak analizlerinin karşılaştırması mümkün olan analiz cihazımızla topraklarımızı koruma altına alacağız” dedi.

DİJİTAL TOPRAK ANALİZ CİHAZININ ÖZELLİKLERİ

Dijital Toprak Analiz Cihazı; yakın kızıl ötesi teknolojisi ve portatif tasarımı ile çiftçilere tarlada anında yüksek doğrulukla toprak analizi imkânı sunmaktadır. Toprak Analiz Cihazı topraktaki besin maddelerinin anlık olarak analiz edilmesini sağlayan ve gereken uygun gübre türü ve miktarını belirleyen dijital bir toprak tarayıcıdır. Mobil uygulaması üzerinden tarlaya özel oluşturduğu gübreleme programı ile daha yüksek verim elde edilmesini sağlar. NPK dahil 9 farklı değer ölçümü (Bünye, pH, Organik Madde, Azot (N), Fosfor (P₂O₅), Potasyum (K₂O), Kil, Katyon Değişim Kapasitesi, Toprak sıcaklığı.) yapabilmektedir. 7 Dakikada hızlı ve hassas ölçümler sunarak doğru toprak analizi yapabilir. Taşınabilir cihaz her an, her yerde güvenilir sonuçlar sağlar. Sezon boyunca sınırsız toprak analizi yapılmasına olanak sunar. Tarlayı bölümlere ayırmak suretiyle analize imkân sunarak her bir alanın gübre ihtiyaçlarının belirlenmesine olanak sağlar. Analize dayalı tarlaya özel bir gübreleme programı ile daha yüksek verim alınmasını sağlar. Cihaz portatiftir ve tek bir günde farklı alanlarda birden fazla toprak ölçümü gerçekleştirebilir. Tek şarj ile yaklaşık 25-30 ölçüm yapabilir ve mobil uygulama üzerinden anında sonuç alınabilir. Mobil uygulama ile tarla, çiftçi bazında tüm analiz raporlarına anında erişim sağlanabilmektedir. Analiz sonuçları saklanmakta ve geçmiş veriler incelenebilmektedir. Cihaz taşıma ve kullanım kolaylığı ile her bölgede ve toprak tipinde anında analiz yapabilmektedir.