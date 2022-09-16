Erzurum'da 4,9'luk deprem!

AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olduğu belirlenen, yerin 15 kilometre derinliğinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.BURSA (İGFA) - Erzurum'un Çat ilçesi saat 23.30'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntının 15 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.