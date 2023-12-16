Erzurum Büyükşehir Bakan Ali Yerlikaya'yı ağırladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yoğun geçen Erzurum programında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e de ziyarette bulundu.ERZURUM (İGFA) - Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere kente gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum gezisinde ilk olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin düzenlediği mezuniyet törenine katıldı. Bakan Yerlikaya, mezuniyet töreninin ardından Erzurum Valiliği’ne geçti.

Bakan Yerlikaya daha sonra beraberindekilerle Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada Bakan Yerlikaya’ya kurumun çalışmalarıyla ilgili brifing sundu. Bakan Yerlikaya, Başkan Sekmen’i kentteki yatırımlardan ötürü kutladı. Yerlikaya, özellikle eğitim, bilim, teknoloji, tarım ve hayvancılık alanında hayata geçen projelerden ötürü Başkan Sekmen’i tebrik etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.