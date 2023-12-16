Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Bakan Ali Yerlikaya'yı ağırladı

GÜNDEM 16.12.2023, 18:15
Erzurum Büyükşehir Bakan Ali Yerlikaya'yı ağırladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yoğun geçen Erzurum programında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e de ziyarette bulundu.ERZURUM (İGFA) - Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere kente gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum gezisinde ilk olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin düzenlediği mezuniyet törenine katıldı. Bakan Yerlikaya, mezuniyet töreninin ardından Erzurum Valiliği’ne geçti.

Bakan Yerlikaya daha sonra beraberindekilerle Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada Bakan Yerlikaya’ya kurumun çalışmalarıyla ilgili brifing sundu. Bakan Yerlikaya, Başkan Sekmen’i kentteki yatırımlardan ötürü kutladı. Yerlikaya, özellikle eğitim, bilim, teknoloji, tarım ve hayvancılık alanında hayata geçen projelerden ötürü Başkan Sekmen’i tebrik etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. M.City 17 36
3. Arsenal 16 36
4. Aston Villa 16 35
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 16 27
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 17 16
16. Nottingham Forest 17 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 16 34
4. Barcelona 16 34
5. Athletic Bilbao 17 32
6. Real Sociedad 16 29
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Rayo Vallecano 17 20
11. Valencia 16 19
12. Osasuna 17 19
13. Deportivo Alaves 16 16
14. Villarreal 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Celta Vigo 17 13
18. Cadiz 16 13
19. Granada 17 8
20. Almeria 16 4