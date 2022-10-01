Erzincan'da deprem korkuttu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

ERZİNCAN (İGFA) - Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Erzincan'nın Tercan ilçesinde saat 08.41'de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verileri paylaştı.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.