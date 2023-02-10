ERÜ’den deprem bölgesine konteyner mutfak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından depremzedeler yararına Kahramanmaraş'a konteyner mutfak ile yemekhane personeli gönderildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından deprem bölgesine yardım göndermek amacıyla aralıksız çalışmaların sürdürüldüğü ERÜ’den bölgeye bir adet konteyner mutfak gönderildi.

Depremzede vatandaşların sıcak mutfak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönderilen konteyner mutfak ile 12 yemekhane personeli de deprem bölgesine yola çıktı.

Bölgede depremzedeler yararına gönderilen mutfakta ERÜ personeli tarafından üç öğün sıcak yemek ikramında bulunulacak.