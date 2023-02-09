ERÜ’den 6 kişilik sağlık ekibi yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından deprem bölgesine yardım eli uzatan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERÜ Tıp Fakültesi’nden yaralı afetzedelerin tedavilerine destek olmaları amacıyla Tıp Fakültesi’nden 6 kişilik sağlık ekibi bölgeye yola çıktı.

Yaşanan deprem felaketinin ardından tüm imkanlarını seferber eden Erciyes Üniversitesi deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Per, Prof. Dr. İsmail Dursun, Prof. Dr. Mehmet Canpolat, Arş. Gör. Mücahit Mesnek ve Hemşireler Murat Kılıç ile Kürşat Çoban’dan oluşan gönüllü sağlık ekibi deprem bölgesine yola çıktı.

Deprem Bölgesine yola çıkan sağlık ekibi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu tarafından yolcu edildi.