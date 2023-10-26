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ERÜ’de “Madde Bağımlılığı ile Mücadele” anlatıldı

GÜNDEM 26.10.2023, 09:15
ERÜ’de “Madde Bağımlılığı ile Mücadele” anlatıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi tarafından “Madde Bağımlılığı ile Mücadele” konulu konferans düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, madde bağımlılığının dikkat edilmesi ve hassasiyet gösterilmesi gereken bir konu olduğunu vurguladı.

Kayseri’de madde bağımlılığı konusunda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında önemli bir mücadele örneği olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, “Gençler, hayatın çok güzel yönleri var. Kitap okumak en güzel dost olarak karşımızdadır. İlerde meslek hayatına atıldığınız zaman sizlerin güzel eğitim süreçlerinden geçmenize bizler çok büyük önem veriyoruz” dedi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ise konuşmasında “Günümüzde feci bir kavram olan madde bağımlılığı en yakınımıza sirayet etmiş durumda. Bu konuda çevremizdekileri korumak adına bilinçli olmak çok önemli” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Polis Memurları Mustafa Güneş ve Ümmügülsüm Gül Turhan tarafından madde bağımlılığı ile mücadele konusunda katılımcılara bilgiler verildi.

Konferans, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından konuşmacılara plaket takdiminin ardından sona erdi.

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