ERÜ’de “Kervan Kore Kültür Günü” düzenlendi

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile Kore Kültür Merkezi tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde “Kervan Kore Kültür Günü” düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won IK LEE katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe; Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won IK LEE’nin yanı sıra ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Taşcı, Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Göksel Türközü ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Taşçı, düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu oldukları söyledi.

Kore kültürünün ülkemizde ilgi gören kültürler arasında yer aldığına dikkat çeken Taşcı, “Kore Kültürü ile kendi kültürümüzün benzer pek çok yönü olduğunu da biliyorum. Kore popüler kültürü dünya genelinde olduğu gibi Türk gençleri arasında da büyük ilgi görmekte. Bugünkü etkinlikte Türkiye ve Kore ilişkileri konusunda seminer verecek olan büyükelçi Wonik Lee’ye ve kıymetli sanatçılar ile etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Taşcı’nın konuşmasının ardından Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won IK LEE, Türkiye- Kore ilişkileri konusunda sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından etkinlikte, ERÜ Kore Dili ve Edebiyatı öğrencileri tarafından Kore kültürüne ait kıyafetlerle dans gösterileri sunuldu.