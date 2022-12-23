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ERÜ’de cihaz bağış töreni

GÜNDEM 23.12.2022, 08:45
ERÜ’de cihaz bağış töreni

Turkuaz Seramik tarafından Erciyes Üniversitesi. (ERÜ) Tıp Fakültesi Yılmaz- Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi’nde kullanılmak üzere Anjiografi Cihazı bağışlandı.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)
Cihaz Bağış Töreni’ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.Yılmaz- Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi’nde düzenlenen cihaz bağış törenine; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Sayın Zakir Hasanov, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, İlçe Belediye Başkanları, Hayırsever Firma Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile akademisyenler katıldı.

Törende konuşan ERÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Doğan, bağışlanan cihaz hakkında bilgiler verdi.

Hayırsever Firma Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya da konuşmasında Erciyes Üniversitesi’nin ülkenin gurur kaynağı olduğunu belirterek, köklü bir çınara benzeyen Erciyes Üniversitesi’ne Turkuaz Seramik olarak destek olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

 Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bağışlanan  Anjiografi cihazının önemine dikkat çeken Rektör Altun, “Bugün Turkuaz Seramik tarafından yapılan hayır bizler için çok önemli. Yapılan bu katkılar hastanemizin ve üniversitemizin daha da güçlenmesi açısından çok değerlidir” dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Sayın Zakir Hasanov’un selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sağlığın herşeyden önce geldiğini söyledi.

Erciyes Üniversitesi’nin sağlık alanında ülkede saygın ve seçkin bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Akar, “Kayserililer hayırseverdir. Kayserililer her zaman devletinin her konuda yanında olmuştur. Özkaya ailesi hayırseverliğin güzel bir örneğini göstererek burada gerekli katkıyı sağlamışlardır. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Altun tarafından Bakan Akar’a üniversitenin gümüş işlemeli tabağı takdim edildi.

Tören, Hayırsever Firma Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya’ya plaket takdiminin ardından sona erdi.

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