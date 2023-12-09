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ERÜ’de ameliyatlar robotla yapılacak!

GÜNDEM 09.12.2023, 11:45
ERÜ’de ameliyatlar robotla yapılacak!

Demiryaka Holding’in bağışı ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne kazandırılan robotik cerrahi sistemi ‘Da Vinci’ görücüye çıktı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Yeni sistemle ilk ameliyat 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Üroloji ve kadın doğum başta olmak üzere kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi gibi çok çeşitli branşlarda ameliyat yapılabilen bu cihaz, Türkiye’de 6 büyükşehirden sonra artık Erciyes Üniversitesi’nde de hizmet verecek. Bir cerrah tarafından yönetilen bilgisayar ve yazılım temelli bu cihazın kurulumu; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Erzurum ve Kocaeli’den sonra 7. olarak Erciyes Üniversitesi'nde sağlanmış durumda.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri olarak bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ve 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak ilk ameliyat için oldukça heyecanlı olduklarını söyledi. ‘Da Vinci’ robotik cerrahi sistemi hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Horozoğlu, cihazın Türkiye’ye 2005 yılında geldiğini ve kullanıma sunulduğunu ancak 2014 ve 2017 yıllarında iki yeni versiyonun daha devreye girmesiyle yaygın olarak kullanılmaya başladığını ifade etti.

Yaklaşık 1999 yılından beri dünyada kullanılan, 2005 yılından itibaren de ilk versiyonu Türkiye’ye gelen bu cihazla üroloji ve kadın doğum başta olmak üzere çok sayıda ameliyat yapılabiliyor. Kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi gibi çok çeşitli branşlarda oldukça komplike ameliyatlar bu robotik cerrahi sistemi ile gerçekleştirilebiliyor. Başhekim Prof. Dr. Horozoğlu, insan eliyle ulaşılması zor olan dokulara daha kolay ulaşılmasını sağlayan, insan elinin vücudun çeşitli noktalarına ulaşmada yaşadığı sıkıntıları en aza indiren bu cihazla artık ameliyatların çok daha az kanama riskiyle ve çok daha kısa sürede yapılabileceğine dikkati çekti.

Cerrahlara bir konsol yardımıyla doğrudan hastaya dokunmadan robotik kollarla uzaktan ama çok daha konforlu bir şekilde bu ameliyatları yapabilme imkanı sunan cihaz, hastalara da kısa süre içerisinde rehabilite olma ve kısa sürede normal hayatlarına dönebilme gibi avantajlar sağlıyor. Özellikle prostat cerrahisinde, mesane kanseri, böbrek tümörleri, kolon kanserleri, jinekolojik kanser ameliyatları, kalp damar cerrahisi ile ilgili çok çeşitli kapak ameliyatları hatta oftalmoloji alanında çeşitli göz ameliyatları bile bu robotik cerrahi sistemle yapılabilecek.

Cihazın kullanılabilmesi için belli bir eğitimden geçilmesi gerektiğini vurgulayan Başhekim Prof. Dr. Horozoğlu, cerrahların ancak bu eğitim sürecini tamamladıktan sonra cihazı kullanabildiğini ifade etti. Üniversitede yıllardır yaygın olarak yapılan bütün komplike ameliyatların bu cihaz ile gerçekleştirilebileceğine işaret eden Başhekim Prof. Dr. Horozoğlu, ancak ilk etapta üroloji anabilim dalının bu cihazı yoğun olarak kullanacağını, işe ilk etapta bu alandan başlayacaklarını söyledi.

Son dönemde tıp alanındaki gelişmeleri değerlendiren Başhekim Prof. Dr. Horozoğlu, yapay zekânın da gündeme gelmesiyle robotik cerrahinin yaklaşık 24 yıldır gündemde olduğunu belirterek, “Tıpta gelişmeler ışık hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki süreçlerde uzaktan cerrahilerin yapılabildiği, bu cihazların çeşitli savaş ortamlarında kullanılabildiği durumlar ortaya çıkacaktır. Yapay zeka ile bu gelişmeler bir araya geldiğinde önemli gelişmeler olacağını düşünüyorum. Robotik cerrahi sisteminin bölgemize, şehrimize, bu bölgede bizden hizmet alan tüm hastalarımıza, bu cerrahi sistemi kullanacak olan doktorlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Cihazın hayırsever bağışı ile ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne kazandırılan bir cerrahi sistem olduğunun altını çizen Başhekim Prof. Dr. Horozoğlu, “Demiryaka Holding; Üniversitemiz Üst Yönetimi, Tıp Fakültesi Dekanlığımız ve Başhekimliğimiz ile birlikte bir irade göstererek bu cihazın hastanemize kazandırılmasını sağlamıştır. Demiryaka Holding’e katkıları ve bu cihazın bağışını gerçekleştirmelerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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