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ERÜ'ye TÜSEB'den ödül

GÜNDEM 01.11.2022, 07:45
ERÜ'ye TÜSEB'den ödül

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda 2022 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜSEB Özel Ödülü sahiplerini buldu. Tören kapsamında ödüle layık görülen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy’a ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile İstanbul’da gerçekleştirildi.

Kurultayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuşmalarının ardından Tıp Tarihine ve Ortak Geçmişe Vefa Ödülleri, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜSEB Özel Ödülleri verildi.

Ödüller kapsamında TÜSEB Özel Ödülüne ERÜ tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC Aşı çalışmaları ile ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, TÜSEB Teşvik Ödülüne ise Nano Biyoteknoloji ve Biyosensör çalışması ile ERÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy layık görüldü.

Ödüle layık görülen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve Doç. Dr. İsmail Öçsoy’a ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

Kurultaya katılan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ödüle layık görülen ERÜ’lü Öğretim Üyelerini tebrik ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.

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