ERÜ Tıp Fakültesi'ne çevre düzenlemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi çevre düzenlemesini yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı devam eden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi etrafındaki çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.

Çalış ve Hasdal’dan son durum hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililerle ve öğrencilerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Başkan Büyükkılıç, çevre düzenlemesi incelemelerinin ardından, kaliteli eğitim anlayışıyla öğrenciler için yapılan fakültedeki yeni tıp dersliklerini ziyaret ederek, hocalardan bilgi aldı.

Hastanede tedavi gören hastalara da ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Başkan Büyükkılıç, “İnsana dair hemen her alanda yaptığımız samimi çalışmalarımız, yaptığımız hizmetlerimiz, sağlık alanında da aynı özveri ile devam ediyor. Bu anlamda şehrimizin sahip olduğu sağlık konusundaki imkânları en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.