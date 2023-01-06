ERÜ Rektörü'nden tıp fakültesi alanına yakın takip

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi hastanelerinde yapılacak iyileştirme çalışmasının yapılacağı alanı yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun beraberinde Hastane Yöneticileri ve Yapı İşleri Yetkilileri ile birlikte Tıp Fakültesi Hastaneleri Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinik bölgesinde yapılması planlanan iyileştirme çalışmasının yapılacağı alanı yerinde inceledi.

Yapılacak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Rektör Altun, ERÜ hastanelerinin sadece Kayseri'ye değil bölgeye hizmet veren önemli sağlık kuruluşları arasında yer aldığını belirterek, hastaların daha iyi hizmet alabilmeleri için hastaneler bölgesinde iyileştirme çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.