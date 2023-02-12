ERÜ Rektörü'nden hasarlı binalara inceleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, deprem sonrası Kayseri'de hasar gören 12 katlı bir binada incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi olan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ile birlikte merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Kayseri'nin de sarsıntılardan etkilendiği deprem sonrasında hasarların meydana geldiği Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan 12 katlı bir binada incelemelerde bulundu.