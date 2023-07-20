ERÜ Rektörü'nden Bakan Koca'ya ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun beraberinde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretinde Bakan Dr. Koca’ya teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun, Tıp Fakültesi’nde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve hastanelerde yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdi.