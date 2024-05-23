ERÜ Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü’nden resim şöleni

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu’nda karma sergi açıldı. 80’in üzerinde öğrencinin resimlerinin görücüye çıktığı serginin açılışına ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da katıldı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kurdele kesimi öncesinde kısa bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, serginin hayırlı olmasını dileyerek, bölüm öğrencileri tarafından hazırlanan bu emek dolu serginin ayrı bir öneminin daha olduğunu, sergilenen resimler arasında depremde hayatını kaybeden Mislina Ağgürbüz isimli öğrencinin çizmiş olduğunu resmin de olmasının kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Altun, hem öğrenciye hem de depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi.

Konuşmanın ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun; Rektör Yardımcısı Oktay Özkan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu, Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Nihal Şengün ve Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç ile kurdeleyi keserek, serginin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından beraberindekilerle birlikte sergiyi gezen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciler tarafından bin bir emekle hazırlanan resimleri ilgiyle inceledi.

