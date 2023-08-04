ERÜ Mimarlık'ta mezuniyet sevinci

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi 28. dönem mezunlarını verdi. Tören kapsamında, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden 96 öğrenci mezunMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen etkinliğe Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Aydın, Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Özlem Sümengen, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, TMMOB Şehir Planlayıcıları Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Cinel ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törende konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Aydın, Mezuniyet törenlerinin; sevincin ve hüznün bir arada yaşandığı ender anlardan birisi olduğunu belirtti.

Rektör Vekili Prof. Dr. Aydın; “Bugün Mimar ve Şehir Plancıları olarak 96 mezunumuzu hayata kazandırıyoruz. Mimarlık Fakültemiz yaklaşık 30 yıldır kentlerimizi, binalarımızı tasarlayan meslek insanları yetiştiriyor. Ülkemiz tarihinde bu mesleğin önemli öncülerinden birisi olan Mimar Sinan’ın memleketindeki bir üniversiteden mezun olmak da sizler ve aileleriniz için bir gurur kaynağı olmalı. Bilginiz, yetişme tarzınız, sizlere hayatta cesur olabilmeniz için her anlamda destek olacaktır. Üniversitemizle, hocalarınızla, okulunuzla irtibatınızı sürdürün. Meslek hayatınızda da hocalarınızı kendinize yol gösterici olarak görebilirsiniz. Özellikle mesleğinizin ilk yıllarında buna ihtiyacınız olacaktır."

Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Özlem Sümengen’ de yaptığı konuşmada fakülteleri hakkında bilgi verip, mezun olan öğrencilerine nasihatte bulundu.

Doç. Dr. Sümengen; “Bizler Ülkemizde köklü ve öncü bir konuma sahip Araştırma Üniversiteleri arasında istikrarlı bir yükselişte olan Erciyes Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermekten gururluyuz. Sizlerin de meslek bireyleri olarak ulusal ve uluslararası platformlarda Erciyes Üniversitesinin bir mensubu olmayı aynı gururla taşımayı diliyoruz. Bu farkındalıkla her birinizin başarılarınızı ve sizleri etkin rollerde görmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencisi Çiğdem Erşen, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Mezuniyet töreni öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.