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ERÜ ile Kızılay protokol imzaladı

GÜNDEM 26.10.2023, 09:45
ERÜ ile Kızılay protokol imzaladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kızılay Kayseri Şube Başkanlığı arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol gereği Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenmiş olan ERÜ Öğrencilerine Kızılay tarafından bir defaya mahsus nakdi yardım yapılacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Rektörlük makamında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diledi.

Öğrencilere verdikleri destekten dolayı Kızılay’a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun, “ Öğrencilerimize bu katkıların sağlanması eğitim– öğretim faaliyetlerinin devam ettiği süreçlerde çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu tip benzeri iş birliklerini Kızılay ile her zaman artırmaktan yanayız. Özellikle depremden etkilen öğrencilerimizin bir defaya mahsus bu burs imkânından yararlanacak olması yaralarımızın sarıldığı şu günlerde çok daha değerli ve kıymetli” dedi.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli de konuşmasında işbirliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkür ederek, Kızılay olarak öğrencilere yönelik yardımların arayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile Şube Başkanı Beydilli işbirliği protokolüne imza attı. 

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