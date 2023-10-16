ERÜ eğitmenleri Ali Dağı'nı yeşillendirdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Romatoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Talas Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle Ali Dağı’na ağaç dikti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas Belediyesi’nin katkılarıyla 12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 100 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Ali Dağı Zirve Yolu üzerinde düzenlenen organizasyonda Romatoloji bölümü bölüm başkanı ile öğretim üyelerinin yanı sıra doğaseverler de katıldı.

“BAŞKAN YALÇIN AĞAÇLANDIRMA KONUSUNA ÖNEM VERİYOR”

Etkinlik sırasında konuşan ERÜ Romatoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Soner Şenel “Uzun zamandır bu programı yapalım diye düşünüyorduk, sağ olsunlar Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Bey’in destekleriyle bu programı yapmış olduk. Destekleri için teşekkür ederiz.” dedi.

Daha sonra düşüncelerini dile getiren ERÜ Çocuk Romatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan da ağaçlandırmanın öneminden bahsederek Başkan Yalçın’ın da bu konuda duyarlı projeler ürettiğine değindi. Öğretim Üyesi Kısaarslan şunları söyledi: “Bugün burada Talas Belediyesi’nin katkılarıyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Başkan Mustafa Yalçın Bey’in de ağaçlandırmaya verdiği desteği biliyoruz, ağaçlandırmanın öneminin farkındayız. Böyle etkinliklerle ağaçlandırmanın artıyor olması da güzel. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”