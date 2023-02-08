ERÜ'den depremzedelere uzanan desteğe yardım eli

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından Kayseri Valiliği koordinasyonunda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından deprem bölgesine uzatılan yardım eline destek yağıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERÜ Acil Durum Koordinasyon Kurulu deprem bölgesinde yaralarını sarmaya çalışan afetzedeler için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Yardım kampanyasının duyurulmasının ardından, ERÜ personel ve öğrencileri ile vatandaşlar tarafından hazırlanan yardım paketleri Garaj İdari Amirliği’nde ekipler tarafından toplanıyor.

Yardım kampanyası kapsamında toplanan iklime uygun kullanılmamış kıyafet (mont, bot, yağmurluk, uyku tulumu, mat, çorap, atkı, bere, eldiven), battaniye, hijyen malzemeleri, bebek bezi, gıda malzemeleri, çocuk maması, ışıldak ve oyuncak gibi yardım malzemeleri ekipler tarafından tek tek kolilenerek, deprem bölgesine sevkiyata hazırlandı.