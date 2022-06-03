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ERÜ'de Manga rüzgarı
GÜNDEM 03.06.2022, 08:46
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri kapsamında sahne alan ünlü müzik grubu Manga öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Marianne Molu Amfi Tiyatro’da düzenlenen konsere, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile öğrenciler katıldı.
Katılımın yoğun olduğu konserde hareketli parçalar seslendiren Manga grubu öğrencilerden yoğun alkış aldı.
Konserin sonunda Mangra’ya çiçek takdim eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, yaptığı şenliklerde öğrencilere güzel zaman geçirmeleri temennisinde bulunarak, önümüzdeki sınav döneminde başarılar diledi.
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