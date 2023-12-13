ERÜ'de 'Da Vinci' ile ilk ameliyat

Demiryaka Holding’in bağışı ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne kazandırılan robotik cerrahi sistemi ‘Da Vinci’ ile ilk ameliyat bugün gerçekleşti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gerçekleştirilen ilk ameliyat esnasında Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, birlikte açıklama yaparak yeni sistemin Kayseri’ye hayırlı olmasını diledi.

Sistemin kurulumundan sonra robotik cerrahiyle ilk ameliyatın gerçekleştiğini belirten Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “Bugün bizim için çok değerli anlamlı bir gün. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi sadece Kayseri’ye değil İç Anadolu Bölgesi’ne hizmet veren bir hastanedir. Ben bu ameliyatların bundan sonraki süreçlerde yoğun bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. İnşallah vatandaşlarımıza şifa dağıtmak anlamında güzel hizmetlere vesile olur. Bu süreçte gerek hastane yönetimi gerekse Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından bunun kazanımı için çok çaba sarf edildi. Özellikle bu cihazın kazanımı konusunda Üniversitemize destek sağlayan Demiryaka Holding’e ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçlerde de kaliteli ameliyatlar ve kaliteli hizmetlerle süreçlerin devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

Modern tıp eğitiminde ve hasta hizmetinde ne varsa Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kazandırmaya gayret ettiklerini vurgulayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu da Dünyanın en gelişmiş robotik teknolojisi olan ‘Da Vinci Robotu’nu Erciyes Üniversitesi’ne ve Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne kazandırmanın gururu içerisinde olduklarını söyledi.

Tüm Türkiye'de, fakülteler arasında ‘Da Vinci Robotu’na sahip olan 7. üniversite olduklarının altını çizen Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, “Ankara’nın doğusunda tek üniversite olmanın da ayrı bir gururunu yaşıyoruz. Bu ameliyatlar çok küçük kesilerden yapılarak hasta konforunu artıran, acısını azaltan çok kaliteli ameliyatlar oluyor. Özellikle kanser cerrahisinde kullanılması da bu hastaların konforu açısından önem arz ediyor. Bu bağlamda uzun süredir bu cihazı kazandırmak için Rektörlüğümüz, Başhekimliğimiz yoğun bir gayret gösterdiler. Bugün de onun sonucunu aldık. Çok gururluyuz. Da Vinci Robotu eğitimi noktasında da öğrencilerimizin ve asistanlarımızın eğitimine çok yüksek bir kalite katsayısı olarak yazılacaktır. Ben Demiryaka Holding’e değerli hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Hastalarımıza şifa vesilesi olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu ise ilk ameliyatı yaşadıkları bu önemli günde kendilerine verdikleri destekten dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Dekan Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu’na teşekkür ederek, “Erciyes Üniversitesi ameliyathanesi bugün bir aşama daha kat edip dünyada oldukça sık kullanılan bir cerrahi sistemi kazanmış bulunmaktadır. Şehirlerden 7. sırada, üniversite hastanelerinden de 7. sırada bu sistemi kullanıyoruz. Bütün çalışanlara, kullananlara, hastalarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.