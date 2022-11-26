ERÜ'de çifte açılış

Erciyes Üniversitesi’nin (ERÜ) yenilenen Sabancı Nizamiyesi Kapısı ve Sabancı Kültür Sitesi ile Tıp Dersliklerinin bulunduğu bölgenin çevre düzenlemesinin açılışı gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Açılışa; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, senato üyeleri, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri ile akademik ve idari personel katıldı.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, çevre düzenlemesine katkı veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Rektör Altun, “Üniversitemizin peyzaj konusunda iyileşmesi amacıyla master planımızı ortaya koymuş durumdayız. Bugünkü yaptığımız açılışta bir başlangıç olarak ortaya konulmuş oldu. Bundan sonraki süreçlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bize desteklerinin de devam edeceğine eminiz. Düzenlemede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi’nin Kayseri’nin yüz akı olduğunu söyledi.

Erciyes Üniversitesi’ne yakışan bir çalışma örneğinin sergilendiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Üniversitesi bizim gururumuz. Aşıyı keşfeden üniversitemiz. Erciyes Üniversitesi bizim olmazsa olmazımız. Yapılan çalışmalar üniversitemize, şehrimize hayırlar getirsin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, Rektör Altun ve davetliler tarafından yenilenen nizamiye kapısı ve çevre düzenlemesi yapılan bölgenin açılış kurdelesi kesildi.