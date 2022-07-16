ERÜ'de 15 Temmuz için anma töreni

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında anma töreni gerçekleştirildi. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışan hainler ve işbirlikçileri iyi bilmelidirler ki; Büyük Türkiye hedefimizden biz asla alıkoyamayacaklar ve vatanımızı bölmeyi başaramayacaklardır” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 15 Temmuz Şehitler Caddesi 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilen törene; Vali Gökmen Çiçek, önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti İl Başkanları, İl Müdürleri, Senato Üyeleri, akademik ve idari personel katıldı.

Programda ilk olarak, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti’nin ardından İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından şehitlerimizin ruhu için dua edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, “15 Temmuz 2016’da, ülkemiz hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış ve Ülkemizin hemen hemen her kurumuna sızmış FETÖ mensubu hain teröristlere, o gece milletimiz, unutamayacakları bir ders vermiştir. Ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışan hainler ve işbirlikçileri iyi bilmelidirler ki; Büyük Türkiye hedefimizden biz asla alıkoyamayacaklar ve vatanımızı bölmeyi başaramayacaklardır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da konuşmasında"15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu iki sihirli kelime lafta kalmamalı. Hakikaten 251 kardeşimizin şehit edildiği kendi imkânlarımızı, kendi silahlarımızı bu vatanın evlatlarına doğrultan hainleri unutmak asla mümkün değildir. Elbette bir düşmana karşı olan savaşı hatırlar ama ihanetin içimizden çıkıp bizden diye bilinen ya da bu ülkenin insanı diye bilinen yeri geldiğinde camide omuz omuza, yeri geldiğinde üniversitede omuz omuza, sıralarda yan yana olan hainleri elbette unutmamalıyız ve unutturmamalıyız” diye konuştu.

Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişiminde göstermiş oldukları kahramanlıktan dolayı Türk Milleti’ne teşekkür etti.

Vali Gökmen Çiçek ise konuşmasında “15 Temmuz insan aklının alamayacağı kalbinin kabullenemeyeceği vicdanın kaldıramayacağı alçak bir kirli yapının Türkiye’nin ele geçirmeye çalıştığı günün adıdır. Aynı zamanda 15 Temmuz bunun karşısında büyük bir direniş gösteren birlik ve beraberliği için canını siper eden güçlü bir direnişin de adıdır” dedi.

Vali Gökmen Çiçek’in konuşmasının ardından ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan Türkiye Aşkına Bir ve Beraberiz Resim ve Etkileşimli Sanat Sergisi’nin açılışı protokol ve davetliler tarafından gerçekleştirilerek gezildi.