ERÜ Bahar Şenliği'nde sırdaşlık projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, yeni başlattığı 'Sırdaşın Olayım' projesi ile Erciyes Üniversitesi Bahar Şenlikleri’nde yerini aldı. Üniversite gençliği, uzman psikologlarla 'Sırdaşın Olayım' projesi ile buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, eğitim ve kursları ile binlerce vatandaşa hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK), Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ile yürüttüğü çalışmalarla da birçok vatandaşın hayatında yer edinerek, manevi destek sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi psikolojik her türlü soruna, whatsapp üzerinden sunacağı ücretsiz psiko-sosyal destek hattı ile sesli ve görüntülü psikolojik destek sağlıyor. Gençlerle el ele çözüm bulmayı amaçlayan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ‘Sizin engel olarak gördüğünüz hiçbir şey, bizim sizin hayatınıza dokunmamıza engel değil. Hadi söz sizde!’ sloganıyla ‘Sırdaşın Olayım’ projesini başlattı.

Erciyes Üniversitesi Bahar Şenlikleri’nde, yeni başlatılan 'Sırdaşın Olayım' projesi kapsamında uzman psikologlarla, üniversite gençliği bir araya gelerek, psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlandı.

Gençlerin ilgisiyle karşılaşan standı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da ziyaret ederek, proje hakkında bilgiler aldı.