ERÜ, 17 Aralık şehitlerini andı

Erciyes Üniversitesi, 6 yıl önce yaşanan terör olayını unutmadı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 17 Aralık 2016 tarihinde kampüs yerleşkesi önündeki otobüs durağında, çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik hain bombalı terör saldırısında şehit olan 15 askeri andı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ile akademik ve idari personel, ellerinde Türk Bayrakları ile Sabancı Kültür Sitesi önünden saldırının gerçekleştiği Şehit Komandolar durağına kadar yürüdü.

Saldırının gerçekleştirildiği durakta şehitler için dua eden Rektör Prof. Dr. Altun ve ERÜ mensupları, durağa şehitler için karanfil bıraktı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, burada yaptığı açıklamada 17 Aralık 2016 yılında yaşanılan menfur saldırıyı kınayarak, ERÜ mensupları olarak bu hain saldırıyı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.