'Ertuğrul Gazi' BOTAŞ'a ödül kazandırdı

Türkiye’nin her noktasında sürdürdüğü faaliyetlerle kesintisiz enerji arzı için çalışan BOTAŞ, bir yandan doğal gaz depolama kapasitesini artırma projelerini hızla sürdürürken bir yandan da hayata geçirdiği FSRU yatırımlarıyla ülkemize yeni doğal gaz giriş noktaları kazandırıyor.ANKARA (İGFA) - 1 Temmuz “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen II. Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde BOTAŞ, 25 Haziran 2021 tarihinde devreye aldığı Ertuğrul Gazi FSRU gemisi ile “En Yenilikçi Gemiyi Deniz Ticaret Filosuna Kazandıran Firma” kategorisinde ödül aldı.

Düzenlenen törende Denizcilik Genel Müdürü Sayın Ünal BAYLAN tarafından verilen ödülü BOTAŞ adına BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı M.Talha Pamukçu aldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleşen törenle hizmete alınan Ertuğrul Gazi FSRU gemisi devreye alındığından bugüne kadar 24 STS (ship-to-ship) operasyonu gerçekleştirdi.

Doğal gaz iletim sistemine toplam 2,1 milyar metreküp doğal gaz sağlayan Ertuğrul Gazi sadece devasa yapısıyla değil, sahip olduğu çevreci özellikleriyle de benzerlerinden ayrılıyor. 'Glycol Water' adı verilen özel bir sıvıyı kullanan Ertuğrul Gazi deniz suyuyla temas etmeden bütün operasyonu kendi özel teknolojisiyle yürütüyor.

BOTAŞ’ın denizcilik faaliyetlerine başladığı günden bu yana 21.000 gemiye liman hizmeti verilmiş olmasının yanı sıra gerçekleştirilen 42.000 yanaşma-kalkış operasyonlarında hiç deniz kazası yaşanmamış olması bu alandaki başarının ve dünya standartlarında verilen hizmetin bir göstergesi olduğu açıklamada, "Bütün proje ve faaliyetlerinde gösterdiği çevre ve insan odaklı anlayışını liman hizmetlerinde de sürdüren BOTAŞ, 2021 Haziran ayında Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilajın (deniz salyası) temizlik çalışmalarına 2021 Ağustos ayında da Akdeniz’de yaşanan Suriye kaynaklı petrol kirliliğinin temizlik çalışmalarına katılarak çevreye verdiği önemi bir kez daha göstermiştir. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleşen II. Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde “En Yenilikçi Gemiyi Deniz Ticaret Filosuna Kazandıran Firma” kategorisinde kazandığı bu anlamlı ödülle limanlarında sürdürdüğü başarılı hizmetleri bir kez daha tescil edilen BOTAŞ, karada ve denizlerde ülkemizin enerji arz güvenliğinin teminatı olmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.