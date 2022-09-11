Ertuğrul Gazi Anma Şenlikleri 741. kez yapıldı

741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katılım sağlayan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şenliklerde emeği geçenlere teşekkür ederek, Malazgirt’ten günümüze kadar bu vatan için şehit olanları rahmetle bir kez daha yad etti.KÜTAHYA (İGFA) - 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri protokolün Ertuğrul Gazi’nin türbesini ziyaret ve yapımı tamamlanan Ertuğrul Gazi Camisinin açılışı ile başladı.

Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz; “Dünyada çok az millete nasip olan büyük devletler kurma yeteneği Türk Milletine ait bir meziyettir. Bunun en güzel örneğini azamet ve ihtişamını bugün bile yabancıların daha fazla araştırmaya yöneldiği Osmanlı Devleti'nde görmek mümkündür. Kayı Boyu’nun aziz evlatları bu toprakları yer ve yurt tutarak insanlık için bir umut ateşi yakmıştır. Bu topraklarda cihan imparatorluğuna gidecek devletin beşiği sallanmış, zaferden zafere koşulacak yolun ilk taşları döşenmiştir” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise; “Toprak olup giden sadece bedendir. Bu topraklara varlığını üfleyen ruh, bizlere miras kalan kadim medeniyetimizin bakiyesi ilk günkü gibi diri, ilk günkü gibi tazedir. Bu topraklar, Efendimiz Muhammed Mustafa sancağını daima ileri götüren alemdarların, Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahında piştikten sonra Türkistan'dan gelip Anadolu'yu yurt edinen gazi alperenlerin, göğsünde büyüttüğü çınarla dünyaya nizam ve adalet götürenlerin, kutlu bir dava için dirilişi heceleyenlerin yurdudur” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından şenlikler halk oyunları gösterileri, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğünün gösterisi ve tören geçişi, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar gösteri uçuşuyla son buldu.

Şenliklere katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Anadolu’nun Malazgit’ten başlayan Kurtuluş Savaşı’na kadar Anadolu’nun Türk yurdu olarak kalma mücadelesi verdiğini hatırlatarak, bu mücadelede canlarını veren şehitleri minnet ve saygı ile bir kez daha yad ettiği ifade etti ve şenliklere katılarak bu coşkuyu yaşayanlara teşekkür etti.

Bu yıl 741.’si gerçekleştirilen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir ve Bilecik milletvekilleri, çevre il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.