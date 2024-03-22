Erkilet’te gençler iftarda buluştu

Anadolu Gençlik Derneği(AGD) Erkilet mahalle temsilciliği iftar yemeğinde bir araya geldi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Anadolu Gençlik Derneği Erkilet Mahalle Temsilciliği, geleneksel iftar yemeğinde mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Erkilet Mahalle Temsilcisi Mahmut Sami Durmaz, etkinlikte yaptığı açıklamada katılımcılara teşekkür etti.

Mahalle temsilcisi Durmaz, yaptığı açıklamada, "Bu güzel akşamda bizlerle birlikte olan tüm misafirlerimize teşekkür ederim. Erkilet Mahallesi olarak bir araya gelerek güzel bir iftar paylaşımı gerçekleştirdik. Bugün, burada Erkilet şubesi eğitimlerine katılanlar, Kaşif Grubu öğrencileri ve aileleri başta olmak üzere mahallemiz sakinleri ile buluştuk. Erkilet mahallesindeki gençlerimizi çok önemsiyoruz. Yıl içerisinde sohbetlerimiz, öğrenci buluşmalarımız, okul buluşmalarımız ve sosyal etkinliklerimiz devam ediyor. İl yönetimimiz öncülüğünde, Kocasinan yönetimimiz ile birlikte hareket ederek burada faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu vesile ile etkinliğimize katılım gösteren AGD Kayseri şube başkanımız Yusuf Şahin’e, Kocasinan başkanımız Sabri Fidan ve yönetimlerine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinlik, mahalle sakinlerinin birbirleriyle kaynaşmasına ve dayanışma ruhunun güçlenmesine katkı sağlıyor.