Erkan Aydın'dan Ramazan Bayramı mesajı

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yayınladığı mesajla vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.BURSA (İGFA) - 31 Mart yerel seçimlerinin ardından mazbatasını alarak görevine başlayan Başkan Aydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yayınladığı mesajda, “Dayanışma ve yardımlaşmanın pekiştiği bir Ramazan Ayı’nı daha geride bırakarak bayrama kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Bayramlar, milli ve dini değerlerimizin önemli bir parçası olup, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının yoğun olarak hissedildiği, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın güçlendiği özel günlerdir. Bayram vesilesiyle kardeşliğimizi güçlendirelim, dargınlıkları ve kırgınlıkları geride bırakarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirelim. Bu duygu ve düşüncelerle, başta büyük ‘Osmangazi Ailesi’nin olmak üzere tüm İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bayramımız mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.