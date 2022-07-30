Erkan Aydın'dan Keles mesaisi

Keles'in birçok köyü senelerdir su sıkıntısı çekiyor. Köylülerden içme suyu ve sulama suyu eksikliğiyle şikayetler alan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Keles'in Kıranışıklar Köyü'ne giderek vatandaşların su sıkıntısıyla ilgili şikayetlerini dinledi.

BURSA (İGFA) - Köylüler "İçme suyumuz yok, duş alamıyoruz, tarlalarımızı sulayamıyoruz. Taşıma suyuyla idare etmeye çalışıyoruz o da yetmiyor. Kiraz ağaçlarımız kurumaya başladı. Su sıkıntımızın çözülmesi için başvurmadığımız yer kalmadı ama yetkililer hala derdimize çare üretemedi" diyerek Aydın'a dert yandı.

“TÜRKİYE’NİN 4’ÜNCÜ BÜYÜK ŞEHRİ BURSA’DA İNSANLAR HALA TANKERLERLE SU TAŞIMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Bursa’nın su kaynaklarının olduğu, Uludağ’ın eteklerindeki en verimli topraklarda yaklaşık 10 köyde içme suyunun, sulama suyunun olmamasının anlaşılır bir şey olmadığını ifade eden Erkan Aydın, “Türkiye’nin 4’üncü büyük şehri Bursa’da insanlar hala tankerlerle su taşımaya çalışıyorlar. Buraya gelirken yol çalışmasını olduğunu gördük. Çalışma olsun, yol olsun ama içecek su olmadıktan sonra yolu ne yapacak bu köylü? Yetkililer hem ‘kırsala dönün destek vereceğiz’ diyorlar hem de yaşam hakkı olan suyu buraya getirmek için hiçbir çalışma yapmıyorlar. Buradan yetkililere sesleniyoruz; Yaklaşık 10 köyün verilmeyen suyu için biran önce çözüm üretin. Çözüm de basit. Buralarda her yerde su kaynakları var. Gereksiz birçok işe ciddi paralar harcanacağına buralardaki su sıkıntıları derhal çözülmeli. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğim.”