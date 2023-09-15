Eris varyantı Türkiye'de
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" başlığı ile yaptığı paylaşımda Türkiye'de 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni virüse yönelik haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
"Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" diyerek paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1702565839415673177
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