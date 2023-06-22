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Erikli'de yazlıkçılardan isyan!

GÜNDEM 22.06.2023, 18:26
Erikli'de yazlıkçılardan isyan!

Erikli’de meydana gelen sel baskınları adeta tatil beldesini Venedik’e çevirirken, sel taşkınlarında zarar gören yazlıkçılar duruma isyan etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz hafta sonu etkili olan ve Erikli’de büyük zarara neden olan sel taşkınları sonucu bir çok yazlıkçı zarar gördü.

İGFA Muhabiri Demir, Erikli’ye giderek yaşanan sel felaketinin izlerini yerinde gözlemledi ve vatandaşlarla görüştü.

Erikli’nin birçok cadde ve sokağı çamur içinde insanların yürümekte bile zorluk çekmesine rağmen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun Erikli’deki evinin önünün sıcak asfalt ile kaplanması da dikkatleri çekerken, vatandaşlar da, "Biz yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle sesimizi kendisine duyurmaya çalıştığımız ve bu sorunlarımıza rağmen bizim aramıza gelip bizleri dinlemeyen ve bir geçmiş olsun bile demeyen başkanımızın kendi evinin önünü sıcak asfalt ile kaplatması ne kadar doğru bir karardır bunu kendisinin yorumuna bırakıyoruz" diyerek duruma isyan ettiler.

PERŞEMBE PAZARI KURULAN ALAN HALA SULAR ALTINDA

Erikli’de Perşembe günü kurulan Pazar alanı da halen su içinde bulunması ve burada herhangi bir çalışma yapılmaması da dikkatlerden kaçmadı. 

Bir zamanlar "Erikli’yi Bodrum yapacağım" diye açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun, bu açıklamasına rağmen, çöp bidonlarının tamamen dolu olması, çöplerin günlerden beri alınmaması ve yol kenarındaki otların biçilmediğine de vurgu yapan vatandaşlar, “Sayın Başkan Bodrum sözünü unuttu herhalde. Biz Bodrum olmak değil, en azından çöpü alınan, otarlı biçilen ve yolları çamur olmayan ve rahat rahat yürüyebileceğimiz bir Erikli istiyoruz. Bu bile bize yeter.” dediler. 

EVLERİMİZİ SU BASTI

Işık Sitesi’nde yaşayan Ayşenur Ataseven evlerini su bastığını belirterek yaşananları ve içinde bulundukları durumu şöyle anlattı:

“Sitede Denetleme Kurulu üyesiyim. 3-4 gün önce çamur ile birlikte bizim sitemizin içine doldu. Önden üç arkadaşımızın arkadan da üç arkadaşımızın evlerini su bastı ve giderlerimiz çamur ve mille tıkandı.  Yağmurdan dolayı çıkamıyoruz da, çamuru kova kova dışarıya atmaya çalışıyoruz. Diğer yerde de kanalizasyon patlamış, onun pis suları bizim evimizin önünden geçiyor ve o kadar çok yoğun şey oldu ki bir türlü önleyemedik. İçeri giriyorsun içerde su dışarı giriyorsun dışarı da çıkamıyorsun. 153'ü arıyoruz sadece tamam diyor, yapılacak diyor bırakıyorlar. muhatap da bulamıyoruz, yukarda dere yatağı varmış onun yönünü değiştirmişler, tam bir önlem almadan evet orayı açtığı için o çamurla birlikte Işık Sitesinin içine girmiş. Biz çok mağduruz, hala giderlerimiz akmıyor, sitemizin içinde su birikiyor ve inanın üç gündür ben kova kova su atıyorum dışarıya. Hala yolumuzun önü çamur içinde, arkadaşlarımızın evi selden zarar gördü. Ben yazdım 153'ü mi aradım. WhatsApp'ta görüntü gönderdim mağduruz dedim.  Dün mesela dün biz site olarak Işık Sitesinin içindeki milleri, çamurları temizledik, kurutsun iki gün daha diye, ama inanın o kadar zor ki bütün siteyi kim varsa hep beraber kovalarla küreklerle temizlemeye çalıştık. Bahçemizin işleri mil dolu,  gördünüz değil mi?  İnanın o kadar kötü durumdayız, bizim giderlerimiz açılsın, başta çok sorun yaşıyoruz. Belediye bunu ücret karşılığı mı yapıyor? Çünkü yan taraftaki sitede ücret verdiler, geldiler onu yaptılar, bizi burada bıraktılar, bize de gelecekti ama gelmediler.”

"BU KADAR KÖTÜLÜK YAPILMAZ..."

Yine ismini açıklamayan bir vatandaş da bir şehre bu kadar kötülük yapılamayacağını belirterek, “Keşan Belediye Başkanı sanki bu şehri yok etmek için gelmiş. Bir sene, iki sene, bir şehre bu kadar kötülük yapılmaz. Sen sonbaharda niye iş yapmıyorsun. Hiç mi ekipmanın yoktu. Getirdiler çakılları kocaman kocaman Yalı caddesinin ortasına. Ufak çakıl dökülmesi lazımdı. Hiç mi iş bilmiyorsun? 15 senedir buradayım. Yazık günah. Paraysa veriyoruz. Abone olun dediniz en önce biz abone olduk. Olmayanlara zor koştu. Abone olduğum halde 2. aboneliği aldı benden. Öbür param da gitti. 2. aboneliğim gasptır. Beklentimiz temiz bir şehir. Ben çok bir şey istemiyorum. Beni bu rezillikten kurtarsın başka bir şey istemiyorum.” diye konuştu.

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