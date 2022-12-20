Eren Sonbahar-Kış 17 'abluka'sında temizlik sürüyor

İçişleri Bakanlığı, yeni başlatılan Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, bir depoda 13 kaleşnikovun ele geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarını sürdüren İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı'nda yeni başlatılan 17'nci operasyon kapsamında Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla Tuşima Deresi ablukaya alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada J-SİHA, İHA, KKK’lığı ATAK Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteklediği operasyonda 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, 1 teröristin teslim olduğu ve böylelikle son 3 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8’e yükseldiği kaydedildi.

Operasyona geçtiğimiz Nisan ayında Şırnak Eren Abluka -5 Operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastane şehit olan İsmail Can Akdeniz ismi verilirken, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ilk belirlemelere göre Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’in şehit eden Amara Guyi kod adlı Ayşe Kapar olduğu belirlendi.

Bu arada operasyonda bir depoda 13 kaleşnikov ele geçirildi.

https://youtu.be/a461DGWEVzI