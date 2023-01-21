Eren Abluka Kış-23 başladı

Eren Abluka Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu başlatıldıŞIRNAK (İGFA) - Kahraman Mehmetçik, ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumak ve terör örgütüne en büyük darbeyi vurmak için aralıksız operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda Şırnak'ta Eren Abluka Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu başlatıldı.

Operasyon İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da duyuruldu.