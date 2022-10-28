Eren Abluka'da Sonbahar Kış-5 Hakkari'de başladı

İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de 688 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar Kış-5 operasyonu başlatıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 (Hakkari-Yüksekova-Keçili) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu" başlatıldı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 688 personel ve 43 operasyonel tim görev aldığı duyuruldu.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları"nın halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.