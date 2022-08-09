Eren Abluka-3'te 2 terörist etkisiz!

Batman'da süren Eren Abluka-3 Operasyonu'nda turuncu kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Batman'ın Kozluk ilçesi Yanıkkaya kırsalında süren EREN ABLUKA-3 Operasyonunda, iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Batman İl Jandarma Komutanlığı'nca Kozluk ilçesi Yanıkkaya kırsalında; JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla, J-İHA, J-SİHA destekli operasyonda biri TURUNCU Kategoride toplam 2 terörist, etkisiz hale getirildiği bildirildi. https://twitter.com/TC_icisleri/status/1556890436194762752